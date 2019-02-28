Pakistan Başbakanı İmran Han, karşılıklı hava saldırıları sonrası ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.
Pakistan Başbakanı: Hint pilot cuma günü serbest bırakılacak
28.02.2019 - 14:25 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan Başbakanı İmran Han, ele geçirilen Hint pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,Pakistan,İmran Han,
607663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607663.aspx
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