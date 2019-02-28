Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacak
28.02.2019 - 14:57 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
Etiketler : Pakistan,Hindistan,
607671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607671.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER