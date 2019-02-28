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Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi
28.02.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak."
Etiketler : Fahrettin Altun,Cumhurbaşkanlığı,28 Şubat,
607676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607676.aspx
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