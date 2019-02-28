Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye hakkında görüştü. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.