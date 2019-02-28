Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye hakkında görüştü. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüştü
28.02.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Sergey Lavrov,Suriye,
607699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607699.aspx
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