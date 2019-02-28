Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü
28.02.2019 - 18:58 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
Etiketler : Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,ABD Savunma Bakan Vekili Patrick,
607718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607718.aspx
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