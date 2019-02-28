Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan  Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile  Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme  süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.