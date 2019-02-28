Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 28 Şubat 1997'de postmodern bir darbeye muhatap olduğunu hatırlattı.Bin yıl sürecek denen ve milletin değerleriyle savaşan yaklaşımın temelinin Pentagon kararlarına dayandırıldığını belirten Akbaşoğlu, "Milletimizin feraseti ve basiretiyle o günler geride kaldı. O gün yaşanan başörtüsü, kat sayı zulmü bu ülkenin evlatlarına yönelik demokratik, ekonomik, eğitim alanına ilişkin müdahaleler, AK Parti iktidarıyla beraber vesayet odaklarının tarihe gömülmesiyle sona erdi." dedi.

"AK Parti'nin gelmesiyle sorunlar millet lehine çözümlendi"

Dış odakların müdahaleleriyle Türkiye'nin çok sayıda darbe yaşadığını en son da 28 Şubat'ın başarılı bir darbe olarak tarihe geçtiğini anlatan Akbaşoğlu, "Milletin başörtüsüyle, özgürlüğüyle, ekonomik refahıyla birtakım fişlemelerle bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıktı. Ancak, milletin feraseti ve basireti bu konudaki sabrı, metaneti ve AK Parti’nin de 2002’den itibaren iktidara gelmesiyle bütün bu sorunlu alanlar millet lehine, devlet lehine çözümlenmiş oldu. Bunun kıymetini iyi idrak etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün devlete sızmasının birincil sebebi 28 Şubat'tır"

12 Eylül 1980 askeri darbesi ve 28 Şubat 1997'de postmodern darbenin FETÖ'yü ulusal ve uluslararası anlamda kuvvetlendirdiğini dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"FETÖ’nün devlete bu kadar fazla sızmasının birincil sebebi 28 Şubat’tır. Bunun iyi tespit edilmesi gerekir. 28 Şubat vesayet odaklarının millet iradesine galip geldiği bir süreç olarak hafızalardadır. Ancak AK Parti kuruluşundan bu güne kadar hep 'Millet ne derse o olur, Devlet, Milletin hizmetinde olmalıdır' şiarında hareket ettiği için bütün bu millet aleyhine alanları, özgürlükleri, bütün toplum kesimleri nezdinde genişletmek suretiyle satın alma gücünü, ekonomik refahı arttırmak, demokratikleşme alanında büyük adımlara imza atmak suretiyle 28 Şubat'ın bin yıl süreceği yaklaşımını tarihten silmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle vesayetin tarihe karışmasında en büyük katkıyı verdiğini ifade eden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Abdülhamid Han’ı, rahmetli Erbakan Hocayı yerinden edenler, elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan’ı yerinden edememişlerdir. Gezi olayları, 27 Nisan e-muhtırası, en son yaşadığımız 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal kalkışması siyasi anlamda farklı neticeler elde etmeye yönelik uluslararası operasyonlar millet-devlet kaynaşmasıyla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kuvvetli, dirayetli duruşuyla, milletinin emrinde oluşuyla bu konuda bütün badireler atlatılmış ve hamd olsun bugünlere hep beraber ulaşmışız.Bunun kıymetini iyi idrak etmemiz gerekir.”