Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de birkaç yıl önce kanun dışı kürtaj faaliyetlerinin ardından tüp bebek merkezlerinde yine yasa dışı ‘yumurta bağışı’ patlak vermişti. Benzer faaliyetlerin dün yakalanan kişilerle devam ettiği anlaşıldı. İstanbul polisinin yaptığı operasyonda çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden KKTC merkezli şebekeye yönelik biri taşıyıcı anne olan yabancı uyruklu iki kadın şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, KKTC merkezli bir şebekenin çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada şebeke içerisinde yer alan Gürcistan ve Türkiye uzantılı iki kadın tespit edildi. Maltepe’deki bir adrese yapılan operasyonda, birisi taşıyıcı anne olan N.B. ve A.K. isimli yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda doğurganlık artırıcı hormon ilacı ile 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yabancı uyruklu iki kadın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BU, İLK VAKA DEĞİL

KKTC’de daha önce de benzer vakalar gündeme gelmişti. Ülkede resmi makamların bilgisi dışında kürtaj faaliyetlerinin yanı sıra kanun dışı “yumurta bağışı” yapılmıştı. Sosyal medya üzerinden maddi ihtiyaç içerisinde olan genç kızlar tespit edilerek para karşılığında ‘yumurta bağışında’ bulunması için ikna ediliyordu. Bağış adı altında KKTC’de birçok tüp bebek merkezinde yumurtalık ve sperm ticareti yapılırken, merkezler çeşitli metot ve taktiklerle yumurta bağışı yapabilecek potansiyel vericilere ulaşarak 2 bin lira karşılığında aldığı yumurtaları on katına çocuğu olmayan ailelere satıyordu.

HOLLANDA'DAN EŞ CİNSELLERE MADDİ DESTEK

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğinin Türk sivil toplumuna, eğitim kurumlarına ve mahallî yönetimlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Programı Fonu birbirinden tartışmalı başlıklar içeriyor. Sivil toplum alanında desteklenen projeler için belirlenen altı alan arasında LGBTİ haklarının yanı sıra “insan hakları, kadın hakları, insan hakları savunucularına destek, kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik/iş ve insan hakları, bilgi edinme özgürlüğü/inanç özgürlüğü” konuları bulunuyor.

Tartışmalı proje konuları hakkında bilgi almak isteyenler Hollanda Dışişleri Bakanlığının sayfasındaki ‘Herkese Adalet ve Saygı’ isimli rapora yönlendiriliyor. Her bir proje başına 300 bin avroya varan desteklerin Türkiye’deki insan haklarını ve temel özgürlükleri adeta hedef alan ve geride gösteren şekilde başlıklar içeriyor olması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Projelerde ‘insan hakları adı altında uzunca yıllardan beri kimi art niyetli çevrelerin Türkiye’yi zan altında bulundurarak ön plana getirmeye çalıştığı başlıkların yanı sıra Türk toplumunun değer ve ahlak anlayışıyla çelişen LGBTİ gibi bir konunun özellikle ve öncelikli temalar arasında seçilme sebebi merak konusu oldu. Bu destekler AB sürecinde insan hakları adı altında Türkiye’yi zan altında bırakan ve zaman zaman geri göstermek için yürütülen çalışmaları hatırlattı.