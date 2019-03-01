TMSF avukatlarının 2016 yılında Bişkek Şehir Mahkemesine yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Mahkemenin 14 Aralık 2018’de yürürlüğe giren kararıyla, şirketin Kırgızistan’daki şubesi “OsOO Kaynak” işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığının 30 Eylül 2016 tarihli emri geçersiz sayıldı. İşletmenin hisselerinin tamamını üzerine alan Kızılkaya, Kırgızistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yaptı. Başvuruyu dün görüşen Yüksek Mahkeme, itirazı reddetti. Mahkeme, FETÖ bağlantısı sebebiyle kayyuma devredilen Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’e devredilmesine hükmetti.
Kaynak Holding’in mal varlığı TMSF’de
01.03.2019 - 04:29 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı sebebiyle kayyuma devredilen Kaynak Holding’in Kırgızistan’daki şube ve mülkleri, Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi.
Etiketler : kaynak holding,tmsf,fetö,
607783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607783.aspx
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