Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin  Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin  paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik  (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan, yüzde 85’e çıkarılacak.

Paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı  konulacak, ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel  uyarı ve bilgi mesajı kullanılacak. Sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde halihazırda yüzde 10’unu  kaplayan bırakım değerleri kaldırılacak. Paketler rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı  şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek.

DÜZ VE STANDART PAKET DÖNEMİ

Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri  konulamayacak. Marka, birim paket ambalajları üzerine, yazım şekli, yazı  karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu standart olacak şekilde, sadece bir  yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Uygulama 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak, 5 Ocak 2020’den sonra  piyasada eski hiçbir ürün olmayacak. Olan ürünler ise imha edilecek. Böylece Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile  birlikte Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçecek.

Standart sigara paketleriyle, çeşitli renk ve grafik tasarımlardan  dolayı çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması, sağlık  uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor.