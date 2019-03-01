Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.

Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."

AZAMİ 1,5 MİLYON TL KREDİ

Yeni paketten 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ'ler yararlanacak. KOBİ'lere bu kapsamda azami 1.5 milyon TL kredi sağlanacak.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

KOBİ'lere 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlanacak.