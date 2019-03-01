Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık."

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