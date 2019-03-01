Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.