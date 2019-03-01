Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik telefonu
01.03.2019 - 15:52 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Şenol Güneş,Recep Tayyip Erdoğan,
607889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607889.aspx
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