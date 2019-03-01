Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.