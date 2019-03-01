Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı
01.03.2019 - 21:02 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Bosna Hersek,
607948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607948.aspx
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