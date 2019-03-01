Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü  dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart  Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye  Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini  kullandı.