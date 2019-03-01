Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak  cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. 1927'de Muş'ta doğan Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü.  Eğitimci olan Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.