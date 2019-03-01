Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. 1927'de Muş'ta doğan Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü. Eğitimci olan Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.
Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı vefat etti
01.03.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı, hayatını kaybetti.
Etiketler : Eski Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı,
607957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607957.aspx
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