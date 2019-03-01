Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. 1927'de Muş'ta doğan Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü. Eğitimci olan Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.