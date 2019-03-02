Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, "joker" diye tabir edilen 8 kişinin, başkalarının yerine ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi almalarıyla ilgili olarak Adıyaman, İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 60 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 49'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli 12 ilde, 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında sürücü kursu yöneticileri, başkaları adına sınava girenler ve yerine sınava girilenlerin de bulunduğu 60 şüpheli yakalanmıştı.