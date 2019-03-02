Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.
Tüm yurtta eş zamanlı büyük operasyon
02.03.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri,suç,operasyon,
608014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608014.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER