Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz." dedi.

Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından düzenlenen "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretimde yüzde 65'leri yeterli görmediklerini belirtti.

"Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır." ifadesini kullanan Oktay, sadece üretim değil özgün ürün geliştirme ve tasarım alanında da gelinen noktanın, takdire şayan olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde ihracat atılımının Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Oktay, bu alanda ürünleri ithal eden bir ülkeden artık tasarlayıp, üretip, ihracat yapan bir ülkeye dönüştüklerini, 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıran ihracat rakamlarının, geçen yıla göre yüzde 5,9 artarak, yükselen ivmesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yeni açıklanan dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığının ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta şahlanışımızı, 2019 yılında savunma sanayisinin de etkisiyle sürdüreceğiz. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız 2018'de 8 katın üzerinde büyüyerek yaklaşık 2 milyar 35 milyon dolara ulaşmıştır. Yeterli mi? Asla değil. Sizlerin gayretleriyle daha da yüksek seviyelere ulaştıracağımıza inanıyorum. Milli sinerjinin gelişmesiyle savunma sanayimizi şahlandıran TUSAŞ'ın, Türkiye'nin bugün geldiği noktaya katkısı çok büyüktür. 2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında tek bir savunma firmamız bulunmazken, bugün TUSAŞ 64. sıraya yerleşmiştir. Çok daha yukarılara çıkacağız."

Oktay, TUSAŞ'ın, 1984'ten bu yana havacılık ve uzay sanayisi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve üretimi faaliyetlerini yürüttüğünü, Türkiye'nin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

TUSAŞ'ın, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay sistemleri gibi ülkenin milli teknoloji hamlesi açısından en stratejik projelerini gerçekleştirmesinin, herkes için gurur kaynağı olduğunu belirten Oktay, şu bilgileri verdi:

"Coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlayan uydumuz GÖKTÜRK 1 ve TUSAŞ tarafından üretilen ilk milli gözlem uydumuz GÖKTÜRK 2, uzaya fırlatılarak adımızı uzaya yazdırmıştır. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerimizin kullandığı ATAK helikopteri ve İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA gibi iftihar vesilesi ürünlerimiz var. Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz."

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan, ATAK helikopterinde elde edilen tecrübelerin bir üst seviyeye taşındığı "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" sözleşmesinin de hayırlı olmasını diledi.

Şimşek ve Turna isimli hedef uçak sistemlerinin de TSK'nin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya başladığını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ın, yerli üretime ve yan sanayimizin gelişiminde KOBİ'ler dahil özel sektöre verdiği destek de takdire şayandır. Tasarlayıp ürettiğimiz ürünlere dair alt sistemleri oluşturmak, alt sektörleri geliştirmek zorundayız. Yerli ve milli projelerimizin beşeri sermayemizi güçlendiriyor olması, mühendislerimizin başarı hikayeleri yazması, Türkiye'nin yükselişini hızlandıracaktır. 2053 ve 2071 vizyonlarımız ve milli teknoloji hamlemiz doğrultusunda, en temel önceliğimiz, milli tasarım ve üretimi yapacak nitelikli personelin yetişmesi olmalıdır. Eğitimde atılan adımlarla, tekno girişim destekleriyle ve AR-GE çalışmaları teşvikleri ile gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve üretmesini destekliyoruz. Bu doğrultuda sizleri hali hazırda sürdürmekte olduğunuz üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinizi daha da geliştirmeye davet ediyorum. Yürütmekte olduğunuz stajyer mühendis programını beğeniyle takip ediyorum. Bunun gibi genç mühendislerimize yönelik programların yanı sıra teknolojiye katma değer sağlayacak AR-GE çalışmalarını yaygınlaştırmanızı bekliyorum. İş hacminizi büyüterek paydaş ve iştiraklerinizin sayısını artıracağınıza ve ürün yelpazenizi daha da genişleteceğinize yürekten inanıyorum. İnşallah savunma sanayisi ürünleri için dışarıya hiçbir bağımlılığımızın kalmadığı günler gelecek."

Oktay, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak vizyon sahibi yöneticilerin, tüm teşvik ve desteklerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.