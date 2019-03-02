Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Merde mert diyen, özü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her gün vira bismillah diyen balıkçı kardeşlerime selam gönderiyorum. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin adamına, Cumhurun ittifakına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz.

'MİLLETİMİZİN HUZURUNA KAST EDENLERİ YOK EDECEĞİZ'

Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımız dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz."

Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz.

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