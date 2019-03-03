Süleyman Soylu ayrıca, ""İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar" dedi.
Süleyman Soylu açıkladı:Toplam 800 PKK'lı teslim oldu
03.03.2019 - 12:43 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik" dedi
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
608186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608186.aspx
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