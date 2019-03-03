Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 17 Mart tarihinde İzmir'de ortak miting yapacağını duyurdu.

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ileri doğru giderken İzmir geriye gidiyor. Şehirde alt yapı sorunu var. Gençlerimizin spor alanı ile ilgili eksikleri var.

Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting

Cumhurbaşkanımız İzmir'i önemsiyor. İzmir her şeyiyle en diyebileceğimiz bir şehir. İzmirsiz Türkiye'yi konuşmak mümkün değil. İzmir'i 21. yüzyıl medeniyetinin üst seviyene taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Mart'ta İzmir'de ortak miting yapacak. Türkiye 31 Mart'ta İzmir'i konuşacak.

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