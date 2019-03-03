Erdoğan, Samsun mitinginin ardından havaalanına hareketi sırasında  güzergahındaki Tekkeköy'de durdu. Buradaki kalabalığa selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Bugün Samsun  mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu  akşam atıyoruz." dedi.

'BAŞKAN 600, SEN 750 DİYORSUN'

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Erdoğan, hastaneyi kaç iş  gününde bitireceğini sordu.

Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan,  "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu  vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  müteahhidin "Tekeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini" söylediğini  aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin.  Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah  kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım." ifadelerini  kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan  Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.