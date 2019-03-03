Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçıyı anmak için mezarlığa saatler öncesinden gelen hayranları dualar etti. Gürses’in kabri başında Kur’ân-ı kerim okundu. 3 Mart 2013’te kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur “Biz burada hep beraberiz aileyiz. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum” dedi. Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise “Nur içinde yatsın Ağabey’imiz” şeklinde konuştu.

Aralarında Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.





