Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız’ın ağabeyi Yaşar Yıldız evinde intihar etti. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup silahlarla çatışmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyleri Yaşar Yıldız'ın evinde intihar ettiği öğrenildi.