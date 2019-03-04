Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olayın meydana geldiğini belirten Çataklı, bunlardan 89’unun muhtarlık seçimleriyle ilgili olarak yaşandığını belirtti.

15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldığını bildiren, Çataklı, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."