Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddetten etkilenen çalışanlarını desteklemek üzere Aile İçi Şiddet Prosedürü yayınladı. Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan ya da dolaylı etkilenen çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin, finansal destek, çalışana özel 7/24 Aile İçi Şiddet Destek Hattı’na erişim gibi destekleri kapsıyor.

Eşitlikçi, güvenli ve şiddetin her türlüsüne sıfır tolerans yaklaşımı gösteren bir iş ortamı sağlamayı amaçlayan Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Cinsiyet eşitliğini, toplumsal ve ekonomik gelişimin temel şartlarından biri kabul eden Vodafone, aile içi şiddet konusuna yaklaşımını ve bu konuda çalışanlarına sağlayacağı destekleri içeren Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınladı.

Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çalışanlar için sağlanan hakların yanı sıra şiddete uğramaları halinde çalışanın başvuracağı şirket dışı kanalları belirtirken, şiddet türleri ve tanımları hakkında da detaylı bilgiler içeriyor. Buna göre Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanlarına 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verecek. Çalışma arkadaşına aile içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışan ise talep etmesi halinde şiddet mağduru arkadaşına destek olabilmek için 2 güne kadar izin alabilecek. Ayrıca çalışan, uzman psikologların 7/24 hizmet vereceği Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabilecek.

Çalışma saatleri ve lokasyonda değişiklik hakkı

Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanın talep etmesi halinde, çalışanın güvenliğini teminen gerekli aksiyonları da alacak. Buna göre, mümkün olan hallerde, mağdurun çalışma saatleri ve/veya lokasyonu, iş telefonu numarası ve/veya e-posta adresi, varsa şirket aracı ve/veya plakası değiştirilecek. Mağdura, şirket santrali aracılığıyla ulaşılması engellenecek ve özel aracına şirket otoparkında yer ayrılacak.

Bülent Bayram: "Aile içi şiddetin durdurulmasında herkese önemli görevler düşüyor"

Aile içi şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun teşkil ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: "Bireyin en temel haklarının ihlali anlamına gelen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki önemli engellerden biri olan aile içi şiddet, çalışanların sadece sağlığını, refahını ve güvenliğini değil, iş yerindeki performansını, verimliliğini ve başarısını da olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada şiddete uğramış çalışanların üçte ikisi (yüzde 67) aile içi şiddet nedeniyle kariyerinde ilerleme sağlayamadığını söylüyor. Aile içi şiddetle mücadelede şirketlerin de alabileceği önlemler olduğunu düşünüyoruz. Vodafone olarak, çalışanlarımızın şirket içinde ve dışında güvende olmasına ve desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Vodafone Grubu, aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan bir prosedür geliştirdi. Prosedür kapsamında, şiddete karşı destek talep etmeleri halinde çalışanlarımıza gerekli danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetlerini sunuyoruz. Dünyada faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Aile İçi Şiddet Prosedürü yayınlayan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz".

Türkiye dahil 9 ülkede aile içi şiddet araştırması

Vodafone Grup Vakfı, aile içi şiddet sorununun boyutlarını ve iş yaşamına etkilerini ortaya koymak amacıyla Ocak 2019’da bir araştırma gerçekleştirdi. Vodafone’un faaliyet gösterdiği 9 ülkede (Türkiye, İngiltere, Almanya, İrlanda, Güney Afrika, Kenya, Hindistan, İtalya, İspanya) yürütülen araştırmaya Türkiye’den 515 kişi olmak üzere toplamda 4 bin 715 kişi katıldı.

Araştırmanın global ve Türkiye sonuçları şöyle maddelendi;

Dünyada her 3 çalışandan en az 1’i (yüzde 37) aile içi şiddet görüyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 42.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların yüzde 61 oranla en fazla psikolojik ve duygusal şiddete maruz kaldıkları görülüyor. Türkiye’de yüzde 63 oranla fiziksel şiddet ilk sırayı alıyor.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların yalnızca yüzde 24’ü uğradıkları istismarı iş arkadaşlarıyla paylaşırken, her 2 kişiden 1’i (yüzde 51) bunu iş yerinde paylaşmaya utanıyor. Türkiye’de bu kişilerin oranı yüzde 47.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların yüzde 68’i iş yerinde kendini daha güvende hissettiğini belirtiyor.

Şiddete uğramış her 3 çalışandan 1’i (yüzde 33) acil yardım ve desteğe erişim sağlayacak bir mobil uygulamanın aile içi şiddetin iş yaşamına etkilerini önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyor. Böyle bir uygulamaya sahip olma fikri yüzde 45 oranla en çok Türkiye’de ilgi görüyor.

Vodafone Kırmızı Işık’a yeni özellik: Yol Arkadaşım

Ayrıca; Türkiye Vodafone Vakfı’nın teknolojinin dönüştürücü gücünü insanlığın iyiliği için kullanma vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği 'Kırmızı Işık' uygulaması 'Yol Arkadaşım' eklentisiyle geliştirildiği kaydedildi. Bu özellik sayesinde kadınlar, kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda, belirledikleri rotalarını 3 kişiye kadar paylaşıp, seyahatleri süresince bu kişiler tarafından uygulama üzerinden takip edilebiliyorlar. 'Yol Arkadaşım' kullanılarak yapılan bu yolculuklarda, kullanıcı mevcut rotasından saptığında takipçiye bildirim gidiyor. Takipçi, herhangi bir anda kullanıcıya iyi olup olmadığını tek tuşla sorabiliyor. Kullanıcı ise ekranda çıkan anlık bildirime tek tuşla yanıt verebiliyor. Kullanıcı ayrıca kendisini gergin hissettiğinde 'gergin hissediyorum' butonuyla takipçiyi bilgilendirebiliyor. Beklenmedik riskli durumlarda yine bu sekmede bulunan 'Polisi ara' butonu ile tek tuşla polisi arayabiliyor. Böylece kadınlar, kendilerini güvensiz hissettikleri bir yolculuğu Vodafone Kırmızı Işık uygulamasını kullanarak daha güvende hissedecekleri bir yolculuğa dönüştürebiliyor. Uygulama, Google Play ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.