Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun Pazar programını gün boyu devam ettiren Uysal akşam saatlerinde de bir otelde gerçekleştirilen “Celaliye Kanaat Önderleri Buluşması” programına katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katıldığı programda konuşan Başkan Uysal, “Büyükçekmece’in hangi mahallesine gitsem vatandaşlarımız hizmet eksikliğini hatta hiç hizmet gelmediğini söylüyorlar. Ben de burada hizmet eksikliğinin bu kadar olduğunu tahmin etmezdim” dedi.



Başkan Uysal dünyanın coğrafi olarak en güzel yerleşim yerlerinden birine sahip Büyükçekmece’ye hizmet getirerek her alanda ilçeyi geliştireceklerini kaydederek, “İstanbul’un en güzel sahillerine sahip Büyükçekmece’de ilçe halkımız sahillerden yararlanamıyor. 26 kilometrelik sahili var ancak 3 kilometrelik alanı kullanılıyor. Büyükçekmeceli vatandaşlar sahilden tam anlamıyla yararlanamıyor. Büyükçekmece’de yaşayan birisi ailece sahil kenarına gidip bir şeyler yiyelim veya denize girelim dediği zaman ilçe içinde gidecek yer bulamıyor. İlçe halkının sahili kullanamaması içimi acıtıyor. Genelde başka ilçelere giderek bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi.

2009 yılında belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyesine bağlandığını hatırlatan Başkan Uysal, “O tarihten bu güne ilçede ne altyapı ne ulaşım ne de Büyükçekmeceliler için hiçbir çalışma yapılmamış. Özellikle Celaliye, Kumburgaz, Tepecik, Mimarsinan bölgelerinin imar planlarıyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmamış. Olması gereken ise altyapı çalışmalarını yaparak cadde bütünlüğü, ulaşım akslarını yapıp Büyükçekmece’yi hizmet etmek olmalıydı. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlattığı Hizmet Belediyeciliği ile Büyükçekmece 25 yıldır tanışamadı. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Büyükçekmece’yi de Hizmet Belediyeciliği ile tanıştıracağız” diye konuştu.



METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE’YE UZAYACAK

Metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağını yineleyen Uysal, ‘2017’de İBB Başkanı olduğumda başkanım metrobüsü Silivri’ye uzatacak mısın?’ diye sordular. ‘Hayır’ dedim. Metrobüs 500 bin kapasite ile kurulmuş olmasına rağmen şimdi 900 bin yolcu taşıyor. O zaman uzatıp da 200 bin daha eklenirse herkes perişan olacaktı. İşleyemez hale gelir. Biz ‘ilave bir raylı sistem oluşmadan uzatamayız’ dedik. Ne oldu da uzatacaksın? Olay şu; Halkalı -Gebze banliyö hattı var. Bu banliyö hattının metrobüsten 100 ila 150 bin yolcu çekeceğini düşünüyoruz. Yolcu sayımız düştüyse biz hemen bu yazdan itibaren metrobüsün uzamasıyla çalışmaya başlayabiliriz Büyükçekmece sınırına kadar. Çelişki var mı? Banliyo hattını anlatırsak sıkıntı yok’ diye konuştu.

Başkan Uysal ayrıca Yenikapı - Beylikdüzü Metro Hattı ihalesinin, Yenikapı – Büyükçekmece Metro Hattı olarak düzenlenerek ilçenin ulaşım problemini çözeceklerini kaydetti.

BÜYÜKÇEKMECE HALKI MEVLÜT UYSAL’A DESTEK OLMASI GEREKİYOR

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’ta Büyükçekmece’de yıllardır hizmet eksikliği olduğunu söyledi. Büyükçekmece’nin seçimlerde çok az oy farkla kaybedildiğini vurgulayan Muş, “2009 yılında ve 2014 yılında ki seçim sonuçlarına bakarsak hep ufak farklar ile kaybetmişiz. 2009 yılında belde belediyeleri kapatıldığından bu yana hiçbir değişim hiçbir gelişim olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ne yazık ki geçmiş yerel seçimlerde vaat edilen projeler mevcut yönetim tarafından yapılmadı. Her seçimde sadece vaatlerin bulunduğu kitapçığın kapağı değiştirilip yapılacak projeleri aynı şekilde ekleniyor. Artık Büyükçekmece’nin ismine uygun bir ilçe haline gelmesi ve büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Büyükçekmece halkı, bu ilçenin güzelliklerinden, zenginliklerinden eşit şekilde yararlanması için Mevlüt Uysal’a destek olması gerekiyor” diye konuştu.