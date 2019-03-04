Ayrıntılar gelecek...
Gezi Parkı olaylarına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
04.03.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Etiketler : Osman Kavala,gezi parkı olayları,mehmet ali alabora,iddianame,
608394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608394.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER