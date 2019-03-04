Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaşıkçı cinayetinde bir çok gizem var. En önemli soru ise cesedin nerede olduğu. Bu soruların cevabını araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkmayan çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Ünlü bir restorandan verilen 32 porsiyon pişmemiş et siparişi, cesedin tandırda yakıldığı ve ikinci kurbanın Kaşıkçı'nın nişanlısı olabileceği iddiaları tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

KAŞIKÇI'NIN YAKILDIĞI TANDIR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Belgeselde en çarpıcı konu ise, İstanbul Emniyeti'nin de dikkat çektiği tandır meselesi. Al Jazeera belgeselde tandırın görüntülerini ilk kez paylaşırken, tandırın 1000 dereceye kadar ısınabildiği öğrenildi. Belgeselde ayrıca tandırın ceset parçalandıktan en az 3 gün sonra yakıldığı bilgisine İstanbul Emniyeti'nin ulaştığı aktarıldı.

BELGESELDE YER ALAN AYRINTILAR

Belgeselde cinayet ile alakalı başka detaylarda mevcut. AHaber'de yer alan habere göre; cinayetle alakalı bazı fotoğraf ve belgeler, Suudi suikast timini havalimanında bekleyen pilotun görüntüsü, Kaşıkçı'nın dublörünü Sultanahmet'ten alıp bir otele götürdüğünü söyleyen taksici ve cinayeti araştıran İstanbul Emniyeti'nin özel görüntüleri de var.