Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bartınlı kardeşlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar, tüm kritik süreçlerde partilerine destek verdiler. Rekorlar şehri Bartın'dan 31 Mart'ta da yine rekor bekliyorum."

"Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak Filyos Limanı'nı 2023 yılında hizmete sunacağız. Bu proje Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortak projesi olacak. Filyos Limanı ile Batı Karadeniz'de kombine taşımacılık hizmeti verecek bir limanı kompleksini hayata geçireceğiz"