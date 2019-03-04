Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen M.T., A.U., E.T., İ.U., L.A., M.T., N.N., R.T., Ş.Ç. ve M.T. olmak üzere toplamda 10 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E. T., Ş.Ç. ve N.N. emniyetteki ifadelerinin ardından diğer 7 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
FETÖ’den gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı
04.03.2019 - 17:56 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler : Tekirdağ,
608413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608413.aspx
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