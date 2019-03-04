Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi  Sarayında düzenlenen Çanakkale Zaferi Konferası'nda yaptığı konuşmada, Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

18 Mart'taki Çanakkale Deniz Zaferi'ne değinen Ortaylı, düşman  donanmasının Gelibolu'dan geçerek İstanbul'a gelip işi bitirmeyi hedeflediğini  belirtti.

Nusret Mayın Gemisi tarafından o gece mayın döşendiğini hatırlatan  Ortaylı, şöyle konuştu:

"Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir  bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına  orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim  biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.'  dediler. Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar  verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda  kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale Geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale Geçilmez'  lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi."

Ortaylı, denizdeki savaşın ardından kara hücumlarının yaşandığını, o  dönemde "Almanlar bunlara kazdırdı" diye söylentilerin de yayıldığını aktardı.

"Bu Alman'ın kazanacağı bir şey değil." diyen Ortaylı, bunun büyük bir  savaş olduğunu vurguladı.

Ortaylı, "Birinci harpte bunun gibi bir savaş örneği Fransa ve  Rusya'da kısmen görülür. İkinci harpte daha fazla vardır ama savaşı çıkaran ve  çok kuvvetli görülen Almanya'da böyle bir gazi şehir yok. Çanakkale bütün doğu ve  batı dünyasında çok önemli bir safahattır. Türk imparatorluğunun bir parça düzgün  bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece  dayanıklı ve tahammüllüdür." diye konuştu.

Mersin'in önemine de değinen Ortaylı, Atatürk'ün sık sık kenti ziyaret  ettiğini dile getirdi.