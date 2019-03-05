Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'deki mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP'nin İstanbul adayı diyor ki, AK Parti'li belediyelerde kültür merkezi, kreş yok. İstanbul'da bir aday tanıtımı yapmak istediniz nerede yaptınız Haliç Kongre Merkezi'nde yaptınız. Niye oraya geldiniz? Demek ki sizde yok. Bay Kemal bunları bilmez. Bay Kemal'in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez.

CHP demek 94'te söyledim, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir'de adayımız çarpık yapılaşmayı eklemiş. Yani 4Ç. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Her taraf çamur deryası mıydı? Çöp dağlarını, çukurları yok ettik mi? Buralara suyu getirdik mi? Buraya bizler 180 kilometreden su getirdik. Avrupa yakasına da 140 kilometreden getirdik. İSKİ'nin tankerleriyle su kuyruklarını hatırlayın. Şimdi böyle bir durum var mı? Göreve geldiğimde 50 bin eve doğalgaz gidiyordu. Şimdi 6 milyon 500 bin eve doğalgaz gidiyor İstanbul'da. Bu Bay Kemal'in aklı bunları alır mı? Kağıthane'ye Kağıttepe diyen adamdır. Dün buraya gelmiş. Meydana çıkamaz ki. Adayı burayı çok iyi tanıyormuş. Tanısa ne yazar. Tanımak değil iş yapmak iş.

"ANADOLU YAKASI'NIN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNİ KURUYORUZ"

Sancaktepe'de Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini kuruyoruz. İhale hazırlıklarını yapyoruz. İhalesini yapıp hastanenin temelini atacağız.

İlçemizde vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. Bunu yüzde 95 oranında çözdük. Kartal'da yaşadığımızı yaşamamak için tedbirimizi almamız lazım. Ne olur bize yardımcı olun? Kiranızı veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın. Biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutlarımızı yapıp halkımızı taşıyalım.

CHP, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Bunlar Marmaray'a da. Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Ben Başbakan olana kadar belediyeler burs veremedi. Başbakan olunca burs işini direkt olarak Başbakanlığa bağladım. Şimdi de dedik ki, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs ve krediyi veriyoruz. Her müracaat eden ama burs ama kredi.

"ADAM HALA KABULLENMİYOR"

(Kılıçdaroğlu) Yeni bir şey diyor, Türkiye'nin beka sorunu yok diyor. Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala kabullenmiyor.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Gelin bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla omuz omuza dolaşıyor.

Sebze-meyve fiyatlarında terör estirdiler ya. Tanzim satış yerleri kuralım dedik. Bir anda fiyatları yarı yarıya indirdik. Vatandaş teşekkür ediyor. Bay Kemal kuyruklar oluşmaya başladı diyor. Bunlar varlık kuyruğu.