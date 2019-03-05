Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenyurt'ta halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bize güvenen, bize inanan, destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin, İstanbul, ülkemizin, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. 17 senedir Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr olmanın gururunu yaşıyoruz.

BİNALİ YILDIRIM BEY KARDEŞİMİZİ BÜTÜN TÜRKİYE TANIYOR

Siz yetki verdiğiniz, Rabbimde ömür verdiği sürece inşallah bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Esenyurt'un bir kez daha desteğini bekliyoruz. 31 Mart'tan sizlerden tekrar durmak yok devam inşallah demenizi bekliyorum. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım kardeşimizi sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor, bütün Türkiye tanıyor.

Elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Mart'tan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi inşallah projeleriyle İstanbul'u daha çok güzelleştirecek ve daha çok kalkındıracak. Esenyurt'ta da yine tecrübeli, gayretli kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimizi bu görevi en iyi şekilde ylerine getireceğine inanıyorum.

TÜRKİYE'NİN 922 İLÇESİNDE ESERİMİZ VAR

31 Mart seçimleri Esenyurt için barışa, huzura vesile olsun. Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Türkiye'nin 922 ilçesinde eserimiz var. Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptı. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk.

50 bin konutun açıklamasını yaptık, kura çekimlerini yakın zamanda tamamlayacağız. Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene koyacağız. Tanzim ürünlerinde gerekirse çeşit artacak, milleti bunların eline bırakmayacağız.