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Bakan Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak
05.03.2019 - 18:10 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak."
Etiketler : varank,teknoloji,
608653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608653.aspx
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