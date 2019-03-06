Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - Selçuk Böke

ANKARA

ASELSAN’ın “KARAGÖZ Projesi kapsamında üretimi süren, “DORUK” isimli balon, temmuz ayında saha testine çıkacak. Projeyle ilgili bilgi veren helyum balonunun üretimini yapan Otonom Teknoloji’nin Genel Müdürü Işıl Kolağasıoğlu, şunları söyledi:

TSK tarafından kullanım konsepti deneyimlendikten sonra bu sistemin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Şu anda üretimine başlanan balon sisteminin saha testleri temmuz ayında başlayacak. Balon sistemlerinin faydası gözlemleme ile sınırlı değil. Üzerine takılacak röle sistemi sayesinde sınır ötesi operasyonlarda askerlerin haberleşme ağı da genişletilecek. Balon sistemimiz, tamamen yerli bir ürün.

İLK GÖREV YERİ HATAY

Balonun saha testlerinin tamamlanmasının ardından ASELSAN’ın sisteme entegre edeceği yüksek çözünürlüklü kameralarla KARAGÖZ, kullanıma hazır hale gelecek. İlk kez “Akıllı Karakol” projesi kapsamında Hatay’da kullanılacak olan KARAGÖZ sistemi, eylül ayında henüz ismi açıklanmayan bir sınır karakoluna kurulacak.

KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞI

500 metreye kadar yükselen balon, kamera sistemleri ile geniş alanda gözetleme yeteneği sunuyor. Ürün, 80 kilometre hızındaki rüzgârlara karşı da dayanabiliyor. Ayrıca 75 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Balon bir hafta havada kesintisiz olarak kalabiliyor. Bir hafta sonra indiğinde 1 saatte yapılan helyum takviyesiyle tekrar görevine devam edebiliyor. KARAGÖZ, kesintisiz bilgi akışı sağlarken, hafif silahlardan da etkilenmiyor.

DÜNYANIN EN HAFİF MAYIN DEDEKTÖRÜ OZAN

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından, güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü “OZAN”ı denedi. Yüzde 100 yerli tasarım OZAN, kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gram olan düşük taşıma ağırlığıyla harekât bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Alanında dünyanın en hafifi olan dedektör, güvenlik birimlerinin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı imkânı sunuyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekran ile tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor. Katlanabilir metal mayın Detektörü OZAN’ın ilk teslimatı kabul faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilecek.