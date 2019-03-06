Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'ın, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Eski AYM Başkanvekili Altan'a FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis
06.03.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan,FETÖ,PDY,terör,
608791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608791.aspx
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