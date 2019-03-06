Edinilen bilgiye göre, Erdek Hamamlı Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet detektör, 1 kazma ve kazı bölgesinden çıkarılan ve arazide şahıslar tarafından saklanan 11 adet sikke, 4 adet metal objeye el konuldu. Kaçak kazı yapan O.K. ve M.O. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Define avcıları suçüstü yakalandı
06.03.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdek ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı.
Etiketler : balikesir,
608795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608795.aspx
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