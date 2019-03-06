Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. Emre Y., iddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi.



ANNESİNDEN HABERSİZ 20 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ERKEK ARKADAŞINA VERDİ

A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi. A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa seni öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.