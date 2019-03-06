Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanması"na dahil oldukları gerekçesiyle 127 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ve sanıkların ek savunmalarının alınmasının ardından gizli tanık "Albatros"un beyanları alındı.Sanıklardan Fatih S'yi tanıdığını dile getiren Albatros, Fatih S'nin 2009 ile 2011 arasında FETÖ'nün Ankara Altındağ'daki "büyük bölge imamı" olduğunu kaydetti.

Sanık Fatih S'nin kendisine bağlı sözde bölge imamları ile haftalık toplantılar yaptığını ve örgüt hiyerarşisinde kendisinden üstte bulunan eyalet imamının düzenlediği toplantılara katıldığını aktaran Albatros, kendisinin bu toplantılarda yer aldığını anlattı.

Fatih S'ye bağlı 40-50 civarında da öğrenci evi olduğunu beyan eden Albatros, örgüt yöneticilerinin belirlediği hedefler doğrultusunda "bölge imamı" konumundaki FETÖ'cülerin esnafı örgüte kazandırmaya çalıştığını bildirdi.Gizli tanık Albatros, "bölge imamı" konumundaki FETÖ'cülere başkaca bir görev verilip verilmediği sorusu üzerine, söz konusu örgüt üyelerinin aynı zamanda "gözcülük" görevini de yerine getirdiğini söyledi.Albatros, "Örgütte eyalet imamlığı gibi üst düzey görev ifa edenlere gözcülük görevi verildi. Yani bu kişiler askerler ve emniyet personelinin de takibini yapardı." diye konuştu.

Ara karar



Tanığın dinlenmesinin ardından sanıklar ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, yapılan müzakerenin ardından ara kararı açıkladı.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Eşref Laçın ve Ahmet Kırlı'nın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

İddianameden



Davanın iddianamesinde, TEM Dairesi Başkanlığı Nöbetçi Amirliğini 27 Temmuz 2016 akşamı arayan ve ismini vermek istemeyen kişinin, "elinde çok önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı zarf içinde Emniyet Genel Müdürlüğü binasının alt kısmında kalan Cemal Süreyya Parkı'ndaki çöp bidonuna bıraktığını, detaylı incelenmesi sonucu FETÖ ile alakalı çok önemli konuların çözüleceğini" beyan ettiği belirtiliyor.

İhbarda bildirilen çöp bidonunun incelenmesi sonucu sarı renkli zarfta 11 sayfa, beyaz renkli ikinci zarfta da 6 sayfadan oluşan isim listesi olduğunun belirlendiği bildirilen iddianamede, listede isimleri yer alan kişiler hakkında soruşturma açıldığı kaydediliyor.

Savcılık soruşturması sonucunda, ihbarda isimleri yer alan kişilerin FETÖ üyesi oldukları ve örgütün "mahrem hizmetler yapılanması"nda görev üstlendiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.