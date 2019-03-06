Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.
PKK kamplarına hava harekatı! Yerle bir edildi
06.03.2019 - 22:51 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Etiketler : PKK,
608891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608891.aspx
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