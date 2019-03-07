Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP’nin özellikle İzmir’de Tunç Soyer isminin aday göstermesi İYİ Parti tabanında “bardağı taşıran son damla” olurken aday belirleme süreci ve sonrasında İYİ cephesinde son 15 günde binden fazla isim partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise 1 Nisan’a kadar parti etkinliklerinden elini çektiğini duyurdu. Özdağ, 24 Haziran seçimler sonrası yaptığı açıklamada “Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi” demişti. Tunç Soyer’in İzmir’den aday gösterilmesine ve Millet ittifakının HDP ile ilişkisine tepki göstererek partisinden istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal en çok yankı uyandıran isimlerden oldu. Akkal’ın yanı sıra İYİ Parti’de bir süredir devam eden istifa furyası son günlerde İYİ parti kurucularından Cezmi Polat, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yakup Yazar ve da eklendi. Bursa da İYİ Parti’nin kan kaybettiği yerlerden biri oldu. İYİ Parti’de geride bıraktığımız bir hafta içinde ise Ağrı, Kırklareli, Muş, Şanlıurfa, Burdur ve İzmir’den üst üste istifa haberleri geldi.