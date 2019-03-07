Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden Anavatan Partisi eski İl Başkanı Bekir Servet Ünal, Millet İttifakı’nın Antalya adayı Muhittin Böcek ile 18 aydır birlikte hareket ediyor... Ancak Servet Ünal ve Muhittin Böcek’in arası kopuş noktasına geldi. Ünal, Böcek’ten kopuş nedenlerinin CHP’nin HDP ile iş birliği ilişkisi olduğunu ifade etti. Bekir Servet Ünal şunları söyledi: Bizim Anavatan camiasında yakaladığımız uzlaşma kültürü sayesinde, yaklaşık 18 aydan beri Muhittin Böcek ile birlikte hareket ettik. Kendisiyle yaşadığım en ufak bir problem yok. Ancak benden istediği bir görev vardı. Merkez sağ, Anavatanlı, MHP’li, Saadet Partili, BBP’li eş ve dostlarımızın Muhittin Bey’le birlikte hareket etmesini kanalize etmemi istemişti. Yanımızda bulunan arkadaşlarımıza ilgisizliği bizi şüpheye düşürdü.

GELECEĞİ BALTALIYORLAR

Biz de izlemeye başladık. Her şeyi göğüsleyebilirim, ekonomiyi tartışabilirim, hukuku tartışabilirim, siyasetin her tarafını tartışabiliriz ama milliyetçi bir insan olarak asla ve asla ülkemin geleceğini baltalayan bir konunun içerisinde yer almam. Böcek, benimle yapılan tüm görüşme ve tüm konularda HDP işbirliğinden asla bahsetmemişti. Hesaplarımızda HDP oyu yoktu. Ancak ne olduysa son bir ay içerisinde HDP ile olan görüşmeleri bizi çok ciddi rahatsız etti. Bunları arkadaşlarla oturduk, konuştuk, değerlendirdik. Biz de artık bir yol ayrımına gelmemiz gerektiğini düşündük.