Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin “Zillet İttifakı” içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi verdiğini açıkladı.

AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Türkiye’nin özellikle 6-7 yıldır çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek “31 Mart’ta zayıf çıkarsak içerisinde HDP’nin de PKK’nın talimatlarının bulunduğu ittifak, Türkiye’ye 4,5 yılı zehir zindan eder” dedi.

HDP’nin şu anda “Zillet İttifakı” içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini belirten Bakan Süleyman Soylu “24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP’dir ve Kılıçdaroğlu’dur. Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı’na HDP her yönüyle destek veriyor” diye konuştu. Bunun kendi tespit edebildikleri rakam olduğunu yineleyen Soylu, “Bunun muhakkak daha fazlası vardır. Bunların 27’si sadece HDP’ye kayıtlı, CHP’den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar” ifadelerini kullandı.

KAYYUMDAN MEMNUNLAR

Soylu, 94 belediye başkanı teröre karıştığı için görevden alındığını kaydederek, şöyle devam etti: Teröre karışmayan iki-üç belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hâli yok. Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65’in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.”

BU AKIL, VİCDAN TUTULMASIDIR

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “YPG Türk askerine mi saldıracak?” şeklindeki ifadelerini hatırlatılması üzerine “Bu bir akıl, vicdan tutulmasıdır. Bu tam anlamıyla siyaset hırsının, memleket geleceğiyle ilgili bütün meseleleri mağlup etmesi, dumura uğratması demektir. CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP’liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler ‘Bu bizim için ayıplı bir dönem’ diyecekler” ifadesini kullandı.

Öte yandan Soylu’nun açıkladığı 299 adayın arasında en tartışılan isim CHP’nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu. HDP’li kimliğiyle bilinen Odabaşı’nın Lice’deki PKK eylemlerini destekleyen tweetleri çok konuşulmuştu.

PKK’ya karşı İran ile ortak operasyon

İçişleri Bakanı Soylu, PKK’ya yönelik İran’la birlikte operasyon yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: Şu anda yurt içinde 700’ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak’tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor. PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz? Murat Karayılan’a bir çağrıda bulunuyorum. Her sene sözde şehitler kataloğu çıkarıyorlar. 2018 için de çıkarsın. Niye çıkarmadın diye bir sormak lazım. Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor.