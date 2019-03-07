Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek
07.03.2019 - 14:19 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Etiketler : belediye,
609016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609016.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER