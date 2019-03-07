AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı..
36 ülkeden Kaşıkçı cinayetine kınama
07.03.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cemal Kaşıkçı,
609021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609021.aspx
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