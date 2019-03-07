Bakü Ağır Ceza Mahkemesinde, Adalet Bakanlığının tebligatı üzerine  Türk vatandaşı Özgür Duman'ın (29) ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada,  terörist Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesi karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak  suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçtı.  Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra Azerbaycan'a geçen  Duman, Azerbaycan Devlet Göçmenlik Bürosuna başvurdu. Belgelerini kaybettiğini  belirten PKK'lı Duman, Suriye vatandaşı olduğunu söyledi.

Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan  Duman için yargı süreci başlatılmıştı.