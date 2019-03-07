Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı. 