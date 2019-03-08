Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi, çarpıcı bir karara imza attı. İmralı’da Öcalan ile birlikte ceza çeken bir terörist, ailesiyle telefonla görüşemediği gerekçesiyle tazminat kazandı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Veysi Aktaş, terör örgütü PKK üyeliğinden ömür boyu hapse çarptırıldı. 24 yıldır cezaevinde olan Aktaş 2015 yılında Öcalan’ın yanına İmralı’ya gönderildi. Kimileri Öcalan’ın ’sek-reterya’ kadrosunda olduğunu yazdı. Öcalan ile haftada üç gün görüşen Aktaş, terörist başının talimatlarını telefon hakkını kullanarak dışarı aktarmaya başladı. Bu sırada doğu bölgelerinde çukur eylemleri patlak verdi. Bunun üzerine telefonlarına sınırlama getirildi. Terörist Aktaş, infaz hâkimliğine ve Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme, başvuruyu reddetti. Aktaş, infaz kurumuna nakledildiği günden itibaren telefonla görüşme hakkının kullandırılmadığını, bu sebeple haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

DÖRT BİN LİRA TAZMİNAT

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, teröristi haklı buldu ve İmralı Cezaevine gönderilen beş mahkûmdan biri olan Aktaş’ın, telefonla görüştürülmemesi nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, başvurucuya dört bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Gerekçede, çukur eylemleri sırasında başlayan sınırlamanın kamu düzeni ve güvenliği açısından normal olduğu, Öcalan’ın talimatlarının terör örgütü üyelerine ulaştırılmasının engellenmesinin demokratik toplum gereklerine uygun düştüğü ancak olaylar bittikten sonra Aktaş’ın durumunun tekrar değerlendirilmediği ifade edildi. Mahkeme kararında sınırlı bir süre belirlenmemesinin orantısız olduğu ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı belirtildi.

KANUN NE DİYOR?

Kanunlara göre, kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, cezaevi idaresinin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde hükümlüler ise ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilir. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ölüm haberi gibi bazı hâllerde kuruma ait telefon ve faks cihazından yararlandırılır. Hükümlüler cezaevinde telefon bulunduramaz.