Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı: 1 askerimiz şehit
08.03.2019 - 08:36 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
609160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609160.aspx
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