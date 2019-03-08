İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva Sivas'ta ele geçirildi
08.03.2019 - 09:32 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İl Emniyet Müdürlüğü,Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri,nükleer,
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